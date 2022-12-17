Тактика истощения, – в ОК "Юг" о ракетном терроре России

Россия использует ракетный террор против гражданского населения, не преуспевая на поле боя. Таким образом, россияне пытаются давить на украинцев.

Такое мнение 24 каналу озвучила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Ранее сообщалось о том, как выглядят поврежденные энергообъекты.

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Россияне давят на гражданское население

Гуменюк рассказала, что россияне, не преуспев на поле боя, пытаются давить на гражданское население, экономику страны. Это элемент гибридной войны, когда пытаются задействовать и военных, и гражданских, поражая объекты энергетической и критической инфраструктуры. Однако оккупанты получают достойный ответ ПВО, сбивающий 75% - 80% ракет.

В этот раз они применяли и стратегическую авиацию, и тактическую, и выгнали ракетоноситель, которого не было в боевом дежурстве. Максимальное задействование различных способов поражения для максимального распыления, рассредоточения сил ПВО,

– отметила руководитель прессцентра ОК "Юг".

На Южном направлении попаданий не было

Она продолжила, что на Южном направлении попаданий не было. В общей сложности, через это направление пролетели 15 ракет – 11 из них сбили. Остальные отдали другим регионам.

"Над Винницкой сбили 11 ракет воздушного базирования, а над Николаевщиной и Херсонщиной - 2 и 3 соответственно ракеты типа "Калибр", которые также были адресованы объектам критической инфраструктуры. Однако были уничтожены на подлете", - отметила Гуменюк.

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Пытаются обесточить интересующие их регионы

По ее словам, россияне точечно избивали по Одесщине, потому что до сих пор рассчитывают на этот регион и хотят расшатать ситуацию. К сожалению, не тайна и для них, где есть узловые станции, питающие регионы. В частности, они считали, что им уже удалось достичь своих целей, когда, в частности, люди выходили перекрывать дороги, потому что были недовольны.

Люди подверглись провокационным призывам. Провокаторы же получили наши контрдиверсионные меры, в результате которых были обнаружены коллаборанты, люди с сепаратистскими настроениями, пытающиеся расшатывать общество. Они сейчас находятся в стадии ожидания заслуженного наказания,

– подчеркнула руководитель прессцентра ОК "Юг".

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