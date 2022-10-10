Ракетный удар по Запорожью 10 октября: известно о жертве и пострадавших

Российские захватчики в ночь на 10 октября вновь обстреляли Запорожье. Вражеские ракеты попали в центр города прямо по жилым домам. К сожалению, есть пострадавшие.

Враг уносит все больше жизней невинных украинцев. 24 канал собрал всю актуальную информацию о жертвах и пострадавших в результате ночного удара по Запорожью.

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Что известно о жертвах и пострадавших

Как рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, этой ночью российские террористы снова унесли жизнь мирного человека.

По состоянию на 6:00 известно об одном погибшем человеке. Искренние соболезнования родным и близким,

– написал он.

Также известно, что еще минимум 5 человек пострадали, среди них – один ребенок. Он получил многочисленные порезы от обломков стекла.

Ракетный обстрел Запорожья: последние новости

Ночью 10 октября Россия нанесла около десятка ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты попали в жилой многоэтажный дом в центре города. На место удара сразу же прибыли все необходимые службы, в том числе спасатели и медики.

Секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова атаковали жилую инфраструктуру города и разрушили целый подъезд одной из многоэтажек, в результате чего возник пожар. Куртев подчеркнул, что россияне продолжают убивать мирных жителей города, которые спят в своих домах. Взрывы в Запорожье раздались почти одновременно с сигналами воздушной тревоги.

На это уже отреагировали в Офисе Президента. Его глава Андрей Ермак решительно осудил зверства россиян, назвав оккупантов трусами, которые воюют только с мирными людьми.

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Ночью 9 октября Россия в очередной раз совершила теракт в Запорожье, убив не менее 14 мирных жителей. Тогда ракеты страны-агрессора также попали в жилые дома. Пострадали десятки человек, в том числе и дети.