Оккупанты готовят новую массированную атаку на Украину – ночью была подготовка, – ОК "Юг"

Россияне могут нанести массированный ракетный удар 10 февраля. Об этом свидетельствует активность врага в эту ночь. В частности, атаки иранскими дронами "Шахид".

На этом во время телемарафона акцентировала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что статистика – вещь упрямая, хотя мы и не всегда привязываемся к определенным датам, когда может быть новая атака, передает 24 Канал.

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Враг готовится к массированному удару

По словам Гуменюк, крайнюю массированную ракетную атаку оккупанты совершили 26 января. А уже 9 февраля прошло 2 недели с того момента. И есть все причины предполагать, что враги готовятся к новой.

Как мы предупреждали: сначала идет волна "Шахидов", разведывающих направления работы ПВО и пытающихся попасть в объекты критической инфраструктуры, а дальше враг готовит ракетный удар. И все об этом красноречиво свидетельствует,

– подчеркнула она.

Спикер ОК "Юг" отметила, что немного отсрочила действия врага стихия. Шторм в Черном море не позволял держать в акватории ракетоносители. И как только колебания уменьшились с 5 – 7 баллов до 3 – 4, на боевом дежурстве появились уже три ракетоносителя. Речь идет о двух надводных и одном подводном, которые в общей сложности несут на себе 20 ракет "Калибр".

В то же время о возможной ракетной атаке свидетельствует активность как тактической, так и стратегической авиации. Это, отметила Гуменюк, может быть признаком того, что россияне могут нанести массированный удар 10 февраля.

По всей вероятности, учитывая особенности погоды этого сезона, могут быть достаточно плотными одна волна (атак – 24 Канал) от другой. В частности, волна "Шахидов" – короткая разведывательная операция. Далее вполне вероятно применение массированных ракетных ударов,

– подчеркнула Гуменюк.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук предупредил, что высока "угроза вражеских ракетных и авиационных атак". Он также призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги. А мы вкратце напомним, что было этой ночью.

Атаковали 10 февраля дронами и ракетами