Украина нуждается в воздушном щите: Зеленский провел телефонный разговор с Трюдо

Мир реагирует на массированный ракетный удар 10 октября. В частности, премьер-министр Канады Трюдо побеседовал с президентом Зеленским.

Об этом написал Владимир Зеленский. Он отметил, что общался по телефону с Джастином Трюдо.

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"Указал на важность жесткой реакции G7 на ракетный террор РФ. Украина нуждается в воздушном щите для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - написал Зеленский.

Разговор с Макроном

В Елисейском дворце отметили, что после большой атаки России на Украину президент Эммануэль Макрон срочно позвонил по телефону Зеленскому. Он озабочен, что погибло гражданское население.

"Макрон подтвердил полную поддержку для президента Зеленского, а также обязательства Франции увеличить свою поддержку Украины в ответ на потребности, высказанные Киевом. В частности, по военному оборудованию", - написали в Елисейском дворце.

Ракетные удары 10 октября

В Генштабе ВСУ рассказали, что российские убийцы атаковали более 20 населенных пунктов Украины: Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев и Одесса.

Всего враг нанес 84 ракетных и авиационных удара. По словам Зеленского, погибли 12 человек. Военные подчеркнули, что угроза обстрелов до сих пор высока.

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