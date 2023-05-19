На Днепропетровщине из-за удара повреждена пожарная часть: в ГСЧС показали ужасные последствия

Российские захватчики ночью 19 мая нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. К сожалению, попадание есть в Кривом Роге.

В результате удара была повреждена пожарная часть. Также известно об одном пострадавшем.

Важно Пуски дронов и ракет, попадания в Кривом Роге: все, что известно о массированной атаке 19 мая

В ГСЧС показали последствия удара по Днепропетровской области

Глава ГСЧС Сергей Крук обнародовал видео, на котором можно увидеть ужасные последствия ракетного удара на Днепропетровщине. Так, была повреждена пожарная часть.

На кадрах видно, что окна в здании выбило, а внутри все повреждено – посыпались потолок и стены.

Последствия удара по Днепропетровщине: смотрите видео

Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. На Днепропетровщине повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель,

– рассказал Крук.

Руководитель ГСЧС в очередной раз подчеркнул, что Россия – государство-террорист.

Ракетный удар по Кривому Рогу: все, что известно

Ночью 19 мая несколько взрывов раздалось в Кривом Роге. Враг ударил по частному промышленному предприятию. В результате этого пострадала 64-летняя женщина – ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также есть разрушения цехов, уничтоженное оборудование. Сразу несколько зданий загорелись. В одном из них спасатели до сих пор тушат огонь.

Из-за российской атаки пожар возник в четырехэтажном админздании – его уже потушили. Легкие ранения получил 45-летний мужчина – он будет лечиться дома.

Обратите внимание! 19 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море. Зафиксированы пуски 22 "Шахедов" и 6 "Калибров".

Во время этой ночной атаки силами и средствами противовоздушной обороны воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг" Воздушных сил ВСУ уничтожены три крылатые ракеты и 16 ударных дронов.