Сознательный террор против обычных жилых домов, – Зеленский отреагировал на массированный удар

На рассвете 23 января враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Под атакой оказались жилые дома и гражданская инфраструктура.

Президент Украины отреагировал на масштабный ракетный обстрел. Он выразил соболезнования близким и родным погибших, а также поблагодарил спасателей.

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Очередной акт террора

Зеленский подчеркнул, что массированная атака 23 января – это сознательный террор против обычных жилых домов в Киеве, Харькове и Павлограде. Президент сообщил, что в результате ракетных ударов в Киеве пострадали 22 человека, в Харькове, по предварительным данным, погибли 5 человек и 51 человек получил ранения, среди которых 5 детей. Также российский террор унес жизни одного человека в Павлограде. Кроме того, из-под завалов удалось спасти 27 человек.

Президент выразил искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Он также отметил работу спасателей, которые первыми прибывают на место событий.

Наши героические спасатели, те, кто всегда первыми прибывают на места вражеских обстрелов, несмотря на все сложности, продолжают свою очень важную работу ради спасения людей. Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, работникам и работницам всех экстренных служб, всем тем, чье сердце просто чувствует, что надо заботиться о других, нужно помогать другим, когда от этого зависит жизнь,

– поблагодарил Зеленский.

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