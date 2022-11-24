Почему мир позволяет Путину уничтожать энергосистему Украины: Данилов сказал, как следует реагировать
Цивилизованный мир и страны, которые симпатизируют демократии – они должны были бы гораздо жестче реагировать на поведение Путина, более того – должна быть тотальная изоляция режима и россиян – потому что это все сообщники.
Об этом 24 канала рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он также отметил, что нужно называть вещи своими именами: что Россия – страна-террорист, Путин – террорист. Вместе со своими сообщниками он уже прошел предел понимания понятия "цивилизованный мир".
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По его словам, все декларации, уместные в начале войны, когда шли военные действия – имели смысл. Но когда идет геноцид нашего населения, уничтожается инфраструктура и заявления такие же вялые – выглядит немного странно.
Такая тотальная изоляция наиболее подошла для наших отношений с Россией. Более того – мы на сегодня защищаем Европу.
Алексей Данилов о режиме изоляции для России: смотрите видео
По словам Данилова, очередные вялые заявления, что они что-то осуждают или что-то им не нравится – уже выходят за определенные пределы.
"Не мы начинали эту войну. Для того, чтобы Путин ее закончил, нужно сделать очень простую вещь – он должен забраться вместе со всем своим хламом из нашего государства, выйти на границы 1991 года – после этого мы можем начать с ним те или иные переговоры - резюмирует секретарь СНБО Украины.
Россия – пугала весь мир
Россию все очень сильно боялись, все не давали нам никакого шанса – недавно Борис Джонсон дал большое интервью, он там рассказывал, кто и как себя вел в феврале.
Для нас это не стало новостью, мы понимали, как себя ведет та или иная страна по отношению к России. Но сейчас ситуация меняется, когда благодаря нашим ВСУ, Президенту, гражданам – мы доказали миру, что Россию можно бить, чтобы уничтожить это зло – они меняют свое мнение.
– говорит Алексей Данилов.
Благодаря ВСУ и нашему населению, по словам секретаря СНБО, многие страны изменят свое мнение. Многие страны действительно начали нам помогать и если такой темп будет дальше – вопрос нашей победы, только вопрос времени.
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