Европа не готова: авиаэксперт объяснил, почему Румыния не сбила российскую ракету

Одна из российских ракет во время атаки на Рождество пролетела 140 километров по территории Молдовы, а затем и Румынии, которая находится в НАТО. Но там так и не решились ее сбить.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, заметив, что во время атаки Польша также в очередной раз поднимала авиацию на своей территории. Но все равно там пока не решаются сбивать российские ракеты, которые летят на территории Украины.

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Партнеры не готовы

Как отметил Храпчинский, конечно, что страны НАТО должны защищать свою территорию от пролета российских ракет. В свое время в Европе даже создали проект Небесный щит, согласно которому страны должны защищать свое воздушное пространство от угроз со стороны России.

Мы видим, что все это остается глубокой озабоченностью или иллюзиями по созданию защиты воздушного пространства Европы. Во время своей работы на одной из военных баз в Европе, когда общался с офицерами, имели ли они возможность сбить хотя бы какую-то российскую ракету, то они сказали, что нет. Только тренируются. Они хотели бы, но есть политические аспекты. То есть мы видим, что Европа сейчас политически не готова сбивать такие воздушные цели,

– сказал Храпчинский.

Украинская ПВО выжимает максимум из тех средств, которые сейчас находятся в арсенале. Россия пытается совершенствовать свои комбинированные удары. Иногда доходит, что они даже применяют стратегическую авиацию Ту-160, которая находится у них на вес золота.

Есть и положительные моменты. Российского оружия становится меньше, но они все же договорились с КНДР по получению баллистических ракет, САУ и так далее. Нужно и в дальнейшем "лупить эту скалу" из-за уничтожения авиационных складов, российских самолетов и делать все, что мы можем, используя собственное оружие,

– сказал Храпчинский.

Добавим, мониторинговые паблики сообщали, что одна из российских ракет пролетела 140 километров через территорию Молдовы и Румынии. Несмотря на это, в Румынии не подтверждают, что ракета нарушила их воздушное пространство.