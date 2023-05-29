Дневная ракетная атака на Киев: Игнат рассказал, работал ли Patriot

В Киеве днем 29 мая слышали сильные взрывы во время воздушной тревоги. Предварительно, враг атаковал столицу баллистическими ракетами.

Поэтому в Киеве, возможно, во время тревоги работал американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

Важно В Киеве во время тревоги раздались взрывы в центральных районах: работает ПВО

Работал ли во время атаки на Киев Patriot

По словам Игната, если в столице сбили российские ракеты "Искандер-М", то можно сделать вывод, что по этим баллистическим целям работал Patriot.

У россиян новая тактика

Игнат рассказал, что все маршруты оккупантам давно известны. Они хотят усложнить работу украинской ПВО. В настоящее время захватчики начали активно использовать управляемые авиабомбы и С-300.

Это все потому, что есть дефицит вооружения, которое, в частности, они пустили сегодня ночью по Украине. Это крылатые ракеты, дальнобойные, высокоточное оружие, баллистические ракеты – у них этого мало,

– отметил Игнат.

К тому же россияне наносят комбинированные удары. Однако остается вопрос в том, сколько они могут себе позволить применять дефицитное вооружение.

Впрочем, Игнат добавил, что наша ПВО работает слаженно и эффективно.

Воздушные силы прокомментировали атаку по Киеву

До этого спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские ракеты летели по баллистической траектории. Оккупанты могли атаковать Киев "Искандером". Сообщается, что террористы атаковали с севера. Какой вид вооружения был применен – точно будет известно позже.