После массированной атаки ДТЭК остановил одно из своих энергетических предприятий

Российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине 5 декабря. В результате в очередной раз пострадала энергетическая инфраструктура. И именно поэтому в ДТЭК приняли непростое решение.

В связи с массированным ракетным ударом ДТЭК пришлось остановить работу одного из своих предприятий. Как отмечают в компании, его полностью отключили от системы.

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Объект получил серьезные повреждения

В компании отметили, что враг серьезно повредил оборудование, а также инфраструктуру одного из предприятий ДТЭК. В результате его пришлось остановить и полностью отключить от энергетической системы. Заметим, что это предприятие и раньше подвергалось ракетным обстрелам врага. К счастью, прошло без жертв.

Добавим, что соответствующее решение имело определенные последствия, которых не удалось бы обойти. Поэтому в регионе, где работало соответствующее предприятие, ограничено энерго- и теплоснабжение.

Представители компании отмечают, что займутся ликвидацией последствий атаки. Они будут работать над возобновлением работы оборудованием. Что, в свою очередь, позволит вернуть жильцам как электроэнергию, так и тепло.

В ДТЭК добавили, что 5 декабря враг совершил 17 террористическую атаку по энергетическим предприятиям компании за последние 2 месяца. Известно, что в результате предыдущих погибли 3 энергетика, а еще 24 получили ранения. Кроме того, пострадали спасатели и сотрудники подрядных организаций.

Что известно о массированном ракетном ударе 5 декабря