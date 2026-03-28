Российский Чапаевск атаковали, вероятно, "Фламинго": с военного завода валит черный дым

Воздушная атака на российский город Чапаевск в Самарской области произошла ночью 28 марта. Предварительно, поврежден военный завод "Промсинтез", ранее известный как "Полимер".

Об этом пишут ряд российских СМИ и украинские осинт-сипльноты. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Что известно о воздушной атаке на Чапаевск и ее последствиях?

Город Чапаевск, неподалеку Самары в России, имеет стратегическое значение из-за наличия там промышленных военных объектов. Есть предварительная информация в сети, что один из таких мог быть поражен ракетами "Фламинго".

Над Чапаевском гремели взрывы ночью 28 марта. Местные жаловались в социальных сетях на вспышки и громкие звуки, над городом поднялся густой черный дым, что показали фото и видео с места.

Сначала в сети предполагали, что удары были нанесены беспилотниками, что уже стало типичной тактикой в войне. Однако появились изображения воздушных устройств, похожих именно на ракеты, в частности "Фламинго".

Последствия воздушной атаки в Чапаевске: смотрите видео очевидцев



Вот такую ракету заметили и зафиксировали над Чапаевском / Фото свидетеля

Сообщество "КиберБорошно" утверждает, что ракета FP-5 ударила по производству взрывчатки (для авиабомб и ракет) ОАО "Промсинтез", ранее известного как "Полимер". Попадание геолоцировали в производственной зоне.

