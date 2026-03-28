Российский Чапаевск атаковали, вероятно, "Фламинго": с военного завода валит черный дым
- В ночь на 28 марта на российский город Чапаевск осуществлена воздушная атака, вероятно – ракетами "Фламинго".
- В результате удара над городом поднялся густой черный дым, как пишут осинтеры, после поражения военного завода "Полимер".
Воздушная атака на российский город Чапаевск в Самарской области произошла ночью 28 марта. Предварительно, поврежден военный завод "Промсинтез", ранее известный как "Полимер".
Об этом пишут ряд российских СМИ и украинские осинт-сипльноты. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.
Что известно о воздушной атаке на Чапаевск и ее последствиях?
Город Чапаевск, неподалеку Самары в России, имеет стратегическое значение из-за наличия там промышленных военных объектов. Есть предварительная информация в сети, что один из таких мог быть поражен ракетами "Фламинго".
Над Чапаевском гремели взрывы ночью 28 марта. Местные жаловались в социальных сетях на вспышки и громкие звуки, над городом поднялся густой черный дым, что показали фото и видео с места.
Сначала в сети предполагали, что удары были нанесены беспилотниками, что уже стало типичной тактикой в войне. Однако появились изображения воздушных устройств, похожих именно на ракеты, в частности "Фламинго".
Последствия воздушной атаки в Чапаевске: смотрите видео очевидцев
Вот такую ракету заметили и зафиксировали над Чапаевском / Фото свидетеля
Сообщество "КиберБорошно" утверждает, что ракета FP-5 ударила по производству взрывчатки (для авиабомб и ракет) ОАО "Промсинтез", ранее известного как "Полимер". Попадание геолоцировали в производственной зоне.
Где еще раздавались взрывы в России за прошедшие сутки?
Нефтеналивные порты Усть-Луги и Приморска в Ленинградской области России подверглись очередной атаке дронов ночью 27 марта. Тогда же в Череповце Вологодской области вспыхнула промышленная зона, в частности крупнейший в Европе химзавод "Апатит".
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что удары по портам Ленинградской области – это была великолепно спланированная операция. Эти удары вызвали такие повреждения, что делают невозможным оттуда по крайней мере на время экспорт нефти и газа.