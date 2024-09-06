Два человека получили ранения: россияне нанесли ракетный удар под Черниговом

В оперативном командовании "Север" сообщили, что враг в очередной раз нанес ракетный удар по Черниговщине. В результате атаки на регион двое гражданских получили ранения.

Российские войска продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. 24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Россияне нанесли удар по Черниговской области

По данным оперативного командования, во время обстрела были уничтожены и повреждены частные и многоквартирные дома, а также повреждено учебное заведение.

К сожалению, двое гражданских получили ранения.

Всего в течение суток по состоянию на 05:00 6 сентября насчитано 81 обстрел (252 взрыва) из различных видов вооружения,

– рассказали в ОК "Север".

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К слову, российские оккупационные войска также обстреляли Днепропетровскую область. В ночь на 6 сентября враг нанес удар сразу по нескольким районам области.