Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. 24 Канал закликає українців перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Росіяни завдали удару по Чернігівщині
За даними оперативного командування, під час обстрілу були знищені та пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, а також пошкоджений навчальний заклад.
На жаль, двоє цивільних отримали поранення.
Всього протягом доби станом на 05.00 6 вересня нараховано 81 обстріл (252 вибухи) із різних видів озброєння,
– розповіли в ОК "Північ".
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
До слова, російські окупаційні війська також обстріляли Дніпропетровщину. В ніч на 6 вересня ворог завдав удару одразу по декількох районах області.