Россияне ночью обстреляли Днепропетровщину: какие объекты повредили и какая ситуация в области

Понедельник 10 октября был беспокойным для всей Украины с массовыми ракетными ударами россиян. Однако в Днепропетровской области обстрелы не прекращались и ночью.

Об этом рассказал корреспондент 24 канала из Кривого Рога. Ранее советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал, есть ли у Украины аналогичное оружие к дронам-камикадзе России.

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Никопольская община

Корреспондент отметил, что на Днепропетровщине, как и по всей Украине, 10 октября было очень неспокойно. Россияне обстреливали регион крылатыми ракетами, работала наша ПВО, также оккупанты запускали дроны-камикадзе, к счастью, ни один из которых не достиг своих целей.

Ночью они продолжили обстреливать Никопольскую территориальную общину, снова применяли "Грады", ствольную тяжелую артиллерию, но в ночь с 10 на 11 октября добавили еще и использование крупнокалиберных залповых систем "Ураган" и "Торнадо-С". В Никополе, из-за российских обстрелов, повреждена заправка и местный магазин,

– заметил он.

Красногригорьевская община

По словам корреспондента, в соседней Красногригорьевской общине разрушены несколько частных домовладений, около 10 домов имеют повреждения разного масштаба разрушений. Также вывели из строя линии электро- и газопередач.

"На месте работают аварийные бригады для возобновления этих коммуникаций", – подчеркнул корреспондент.

Мировская и Марганцевская община

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Он продолжил, что в Мировской и Марганцевской общине тоже зафиксировали прилеты. Там обследуемые территории куда прилетело российское железо.

Опять же с противоположного берега Днепра, с временно оккупированной части Запорожской области,

– подчеркнул корреспондент.

Синельниковский район

Как он отметил, неспокойно было и в Синельниковском районе. Это на востоке Днепропетровской области. Там россияне ударили крупнокалиберными системами залпового огня "Торнадо-С" по территории Великомихайловской общины.

"Там также на месте прилетов ведется обследование для установления разрушений, вызванных чужаками", – сказал он.

Криворожский район

Корреспондент добавил, что из временно оккупированной части Херсонщины враг в очередной раз обстрелял многострадальную Зеленодольскую общину. Под обстрелы их "Ураганов" попала деревня Большая Костромка. В результате очередного террористического удара пострадал спортивный зал местного учебного заведения, местного лицея.

В самом Кривом Роге из-за ракетного удара россиян временно без электро- и водоснабжения остались абоненты в северной части города, это Терновский и Покровский районы. Сразу силами Кривбассводоканала отправили цистерну с водой на север города. Люди могли взять жидкости столько, сколько им пожелается. Постепенно водоснабжение и электроснабжение в этой части города уже восстанавливается,

– рассказал он.

Однако на севере Кривого Рога еще около 4 тысяч абонентов остаются без электро- и водоснабжения. Возобновления состоятся 11 октября после обеда.

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Блокировка шахтеров

Он также рассказал о том, что из-за аварийного отключения электроснабжения 10 октября под землей было заблокировано около 850 шахтеров одной из железорудных шахт Кривого Рога. По состоянию на 2 ночи в результате успешно проведенной эвакуации всех шахтеров подняли на поверхность.

"К счастью, все с людьми хорошо", – отметил корреспондент.

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