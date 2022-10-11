Про це розповів кореспондент 24 каналу з Кривого Рогу. Раніше радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розказав, чи має Україна аналогічну зброю до дронів-камікадзе Росії.

Важливо Поруйновані багатоповерхівки та заблоковані шахти з людьми: як Дніпропетровщина пережила обстріл

Нікопольська громада

Кореспондент зазначив, що на Дніпропетровщині, як і по всій Україні, 10 жовтня було дуже неспокійним. Росіяни обстрілювали регіон крилатими ракетами, працювала наша ППО, також окупанти запускали дрони-камікадзе, на щастя, жоден з яких не досягнув своїх цілей.

Уночі вони продовжили обстрілювати Нікопольську територіальну громаду, знову застосовували "Гради", ствольну важку артилерію, але в ніч з 10 на 11 жовтня додали ще й використання великокаліберних залпових систем "Ураган" і "Торнадо-С". У Нікополі, через російські обстріли, пошкоджено заправку та місцевий магазин,

– зауважив він.

Червоногригорівська громада

За словами кореспондента, в сусідній Червоногригорівській громаді зруйновано кілька приватних домоволодінь, близько 10 будинків мають пошкодження різного масштабу руйнувань. Також вивели з ладу лінії електро- і газопередач.

"На місці працюють аварійні бригади для відновлення цих комунікацій", – наголосив кореспондент.

Миттєво інформуємо про ракетні обстріли України у нашому Telegram каналі – підписуйся

Мирівська і Марганцівська громада

Він продовжив, що в Мирівській і Марганцівській громаді теж зафіксували прильоти. Там обстежують території куди прилетіло російське залізяччя.

Знову ж таки з протилежного берега Дніпра, з тимчасово окупованої частини Запорізької області,

– підкреслив кореспондент.

Синельниківський район

Як він зазначив, неспокійно було й у Синельниківському районі. Це на сході Дніпропетровської області. Там росіяни вдарили великокаліберними системами залпового вогню "Торнадо-С" по території Великомихайлівської громади.

"Там також на місці прильотів ведеться обстеження задля встановлення руйнувань, які спричинили чужинці", – сказав він.

Криворізький район

Кореспондент додав, що з тимчасово окупованої частини Херсонщини ворог учергове обстріляв багатостраждальну Зеленодольську громаду. Під обстріли їхніх "Ураганів" потрапило село Велика Костромка. У результаті чергового терористичного удару постраждала спортивна зала місцевого закладу освіти, місцевого ліцею.

У самому Кривому Розі через ракетний удар росіян тимчасово без електро- й водопостачання залишились абоненти в північній частині міста, це Тернівський і Покровський райони. Одразу силами Кривбасводоканалу відправили цистерну з водою на північ міста. Люди мали змогу взяти рідини стільки, скільки їм забажається. Поступово водопостачання й електропостачання в цій частині міста вже відновлюється,

– розповів він.

Проте, на півночі Кривого Рогу ще близько 4 тисячі абонентів залишаються без електро- й водопостачання. Відновлення відбудуться 11 жовтня по обіді.

Кореспондент з Кривого Рогу про те, які об'єкти пошкодили на Дніпропетровщині: дивіться відео

Блокування шахтарів

Він також розказав про те, що через аварійне відключення електропостачання 10 жовтня під землею були заблоковані приблизно 850 шахтарів однієї з залізорудних шахт Кривого Рогу. Станом на 2 ночі в результаті успішно проведеної евакуації усіх шахтарів підняли на поверхню.

"На щастя, все з людьми добре", – зазначив кореспондент.

Новини Дніпропетровщини: останні події