Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, Росія має не тисячі, а кілька сотень таких дронів.

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Наскільки небезпечні для України іранські безпілотники

"Все інше озброєння в окупантів практично відсутнє, крім радянських танків, та старих ракет, які знову ж таки є радянськими", – зазначив Подоляк.

Втім, іранські дрони-камікадзе Shahed-136 додають суттєвих клопотів ЗСУ.

Безпілотники, на жаль, – це ефективна зброя, як з'ясувалося. Тобто вона завдає нам певної шкоди. Але їх не настільки багато,

– сказав радник глави ОП.

В України є шедеври дронів-камікадзе

Однак, за словами Подоляка, в Україні є ще краща зброя. Адже українські винахідники створили шедеври дронів-камікадзе, які можуть заходити на будь-яку територію.

У тому числі на багато тисяч кілометрів на територію Російської Федерації. Не питання, що ми їх будемо використовувати, але в нас такі можливості, безумовно, є,

– сказав Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що Україна не збирається бомбардувати якісь міста в Росії.

"Цілі на Донбасі та в Криму – абсолютно юридично законні"

Подоляк додав, що Україна проводить активну бойову контроперацію по звільненню своїх територій.

Для нас всі цілі, які є на території Донбасу і на території Криму – абсолютно юридично законні. Про це вже неодноразово говорили наші партнери, в тому числі представники Пентагону – ми абсолютно чітко можемо використовувати будь-яку зброю. Включно з тією, яку нам дають іноземні партнери,

– зазначив радник глави ОП.

За словами Подоляка, такі удари можуть завдаватися, наприклад, по Криму для знищення військових об'єктів ворога на окупованому півострові.

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"Й ми це будемо робити. Й ті ж HIMARS нам в цьому будуть допомагати", – зауважив він.

Чому Україні так важливо отримати ATACMS

Подоляк наголосив, що Україна має юридичне право знищувати все, що стосується російської військової спроможності.

Ми це будемо робити всім, що в нас є. В тому числі застосовуючи наші дрони, дрони, які нам передають партнери, HIMARS. Також бажано отримати ATACMS, тому що вони дозволять нам пришвидшити руйнацію залишків тилового інфраструктурного забезпечення російської армії,

– сказав радник глави Офісу Президента.

Як пояснив Подоляк, саме через Крим росіяни перекидають свої резерви на Херсонський, Запорізький та Криворізький напрямки.

"Для того, щоб ці сили, умовно кажучи, не дуже хотіли їхати в Україну, нам треба отримати ATACMS", – сказав він.

Інтерв'ю Катерини Соляр з Михайлом Подоляком: дивіться повне відео

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