В Днепре под завалами остаются 46 человек, судьба 35 – неизвестна

Российские оккупанты нанесли страшный ракетный удар по многоэтажке в Днепре. К сожалению, количество погибших увеличилось.

Так, спасатели достали из-под завалов 39 человек. Среди спасенных есть и дети.

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По состоянию на утро 16 января известно:

спасены 39 человек – из них 6 детей,

погибли 35 человек – из них 2 ребенка,

травмировано 75 человек – из них 14 детей,

безвести пропавшие – 46 человек, из которых нахождение 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется.

В ГСЧС сообщили, что 15 января в 15:32 пожар в завалах ликвидирован. Развернуто 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.

Психологи ГСЧС оказали помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Всего к работам привлечены 577 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС – 155 человек и 39 единиц техники,

– отметили спасатели.

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Пострадавшие могут получить помощь

В горсовете Днепра сообщили, что 16 января с 10:00 возле разрушенного дома пострадавшие от ракетной атаки смогут получить гуманитарную помощь. Так, людям будут выдавать одежду, предметы первой необходимости, продукты питания.

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