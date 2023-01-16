В Днепре под завалами остаются 46 человек, судьба 35 – неизвестна
Источник:ГСЧС Украины
Российские оккупанты нанесли страшный ракетный удар по многоэтажке в Днепре. К сожалению, количество погибших увеличилось.
Так, спасатели достали из-под завалов 39 человек. Среди спасенных есть и дети.
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Новые детали о ракетном ударе по Днепру
По состоянию на утро 16 января известно:
- спасены 39 человек – из них 6 детей,
- погибли 35 человек – из них 2 ребенка,
- травмировано 75 человек – из них 14 детей,
- безвести пропавшие – 46 человек, из которых нахождение 11 человек установлено, судьба 35 человек выясняется.
В ГСЧС сообщили, что 15 января в 15:32 пожар в завалах ликвидирован. Развернуто 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также обеспечения работы органов управления.
Психологи ГСЧС оказали помощь 98 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Всего к работам привлечены 577 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС – 155 человек и 39 единиц техники,
– отметили спасатели.
Спасатели до сих пор разбирают завалы / ГСЧС Украины
Пострадавшие могут получить помощь
В горсовете Днепра сообщили, что 16 января с 10:00 возле разрушенного дома пострадавшие от ракетной атаки смогут получить гуманитарную помощь. Так, людям будут выдавать одежду, предметы первой необходимости, продукты питания.
Удар по многоэтажке Днепра: последние новости
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку оккупантов на многоэтажку в Днепре. Глава нашего государства отметил, что все еще продолжается разбор завалов.
- В Воздушных Силах констатировали, что Россия попала в многоэтажку ракетой Х-22.
- Из-за попадания вражеской ракеты в многоэтажку Днепра погибли две лучшие подруги Ирина и Ольга.
- Кстати, в России злорадствуют из-за обстрелов. Там "шутят", что это совсем никакая не атака, а "взрыв газового баллона".