В Днепре после ракетного удара до сих пор ищут 6 человек: Филатов рассказал, где еще ведут поиски

После трагедии в Днепре до сих пор без вести пропавшими считаются шесть человек. Спасательная операция уже окончена, однако людей продолжают искать.

Об этом рассказал во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов. Известно, что в результате ракетного обстрела дома в Днепре погибли 45 человек, из которых шестеро – это дети.

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Филатов сказал, когда сообщат точное количество погибших

Борис Филатов сообщил, что 20 человек продолжают находиться в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 6 человек до сих пор не могут найти.

Ищем, но официально спасательная операция окончена,

– сказал Филатов.

Он рассказал, что коммунальные службы проводят инструментальное обследование подъездов, которые располагались рядом с разрушенными подъездами.

"Мы не могли это сделать раньше, поскольку была и есть угроза опбвалов", – отметил мэр Днепра. Филатов рассказал, что после визуального обследования известно, что разрушены около 90 квартир.

"По окончании инструментального обследования будет точная цифра (погибших – 24 Канал)... Нужно 2 недели", – резюмировал городской голова Днепра.

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