Удар по многоэтажке в Харькове: в полиции рассказали, чем били россияне
Источник:Полиция Харькова
Днем оккупанты обстреляли Харьков. Враг атаковал промышленный район города.
В местной полиции назвали оружие, которое использовал противник для обстрела.
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На месте удара – большой пожар
Предварительно оккупанты нанесли удар по Харькову крылатой ракетой Х-59. В результате атаки повреждены пятиэтажный дом, типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции, автомобиль.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, на месте удара продолжается достаточно большой серьезный пожар.
По состоянию на 15:00 спасатели достали тело одного погибшего человека. Еще двух человек обнаружили под завалами без признаков жизни, но их пока подразделения ГСЧС не могут деблокировать.
Также пятеро пострадавших находятся в больнице:
- мужчина 47 лет – в легком состоянии;
- 65-, 37- и 46-летние мужчины получили травмы средней тяжести;
- еще один 46-летний мужчина – в тяжелом состоянии.
Работники ГСЧС пытаются локализовать пожар, чтобы потом приступить к разбору завалов. Под ними еще могут находиться около 10 человек.Справка: По состоянию на 16:38 в прокуратуре сообщили уже о семи раненых и четырех погибших.
В связи с большим количеством легковоспламеняющихся материалов в здании и междуэтажным разрушением площадь пожара увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Работы продолжаются.
Напомним, что сегодня, 20 марта, около 13:00 российские войска ударили ракетой по Холодногорскому району Харькова.
Россияне продолжают убивать гражданских: что известно
- Сегодня утром оккупанты обстреляли трассу в пригороде Херсона. Враг намеренно ударил по машинам с гражданскими. Известно, что двое мужчин погибли. В результате вчерашнего обстрела этой трассы ранения получили трое волонтеров.
- В ночь на 20 марта враг атаковал Днепропетровскую область. Там, в Синельниковском районе, пострадала целая семья. Брат с сестрой (12 и 19 лет) и их 57-летний отец находятся в состоянии средней тяжести. 47-летняя мать получила более серьезные ранения. Разрушены 5 частных домов. Есть и поврежденные дома. Задело линии электропередач и газопровод.
- Также россияне обстреляли Никополь. Там пострадал 27-летний мужчина. В городе повреждены магазин и коммунальное предприятие, жилье, хозяйственные постройки и автомобили.