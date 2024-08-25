Россия нанесла ракетные удары по Харькову и Чугуеву: среди пострадавших – ребенок

Ночью 25 августа оккупанты атаковали Харьковщину ракетами. В частности, ударили по областному центру и Чугуеву. В результате российского обстрела в очередной раз пострадали гражданские.

Так, среди пострадавших в результате ракетного удара – ребенок. Что известно, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших в результате удара по Харькову и Чугуеву

Бойцы Путина атаковали Харьков около 04:00. Уже вскоре председатель ОВА заявил, что оккупанты ударили ракетами. Также атаковали Чугуев.

В Харькове за медицинской помощью обратились двое пострадавших, – гражданский мужчина 23 лет и женщина 55 лет. По состоянию на 05:00 количество пострадавших возросло до 3.

В Чугуеве агрессор нанес удар по частному сектору.

Среди пострадавших – ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации,

– написал Олег Синегубов.

Добавил, что в Чугуеве – 4 пострадавших, легкие.

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