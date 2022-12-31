Звук ракеты и взрыв: в сети опубликовали жуткий момент прилета по Хмельницкому
Российские военные в канун Нового года ракетами атаковали города Украины. Оккупанты решили нанести удар по Хмельницкому.
В Хмельницком российские террористы атаковали военный объект и АЗС, пишет 24 Канал. Момент прилета попал на камеры наблюдения одного из магазинов.
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В Хмельницком зафиксировал прилет на видео
На видео, опубликованном местными пабликами, слышен мощный звук взрыва от падения ракеты. После этого последовала взрывная волна.
В результате в магазине начали падать другие предметы.
Момент обстрела Хмельницкого: видео
Что известно об обстреле Хмельницкого
В обед российские военные атаковали Хмельницкий ракетами. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что из-за обстрелов повреждена техника.
Также известно, что повреждены 8 транспортных средств, 13 окрестных жилых домов и складские помещения. В результате удара оккупантов госпитализированы 8 гражданских лиц.
Сообщается, что самой молодой пострадавшей – 19 лет. Девушка (22 года) – в тяжелом состоянии.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин уточнил, что сейчас медики борются за жизнь двух пострадавших.
Также в результате обстрела повреждены детский сад, промышленные, коммерческие объекты, магазины и коммунальная инфраструктура.
Россия атаковала Украину: главное
- В ходе ракетных обстрелов Россия атаковала несколько украинских городов. В Киеве зафиксированы прилеты в Печерском, Соломенском и Голосеевском районах. Известно об одном погибшем и 22 пострадавших.
- В Запорожье оккупанты попали в частные дома, а в Николаеве после прилетов начались пожары. Там тоже есть пострадавшие. Под удар попала гражданская и критическая инфраструктура.В Краматорске Донецкой области также во время тревоги раздавались взрывы. В Краматорском горсовете сообщили о ракетном ударе по промышленной зоне города. По имеющимся данным, в результате обстрела обошлось без жертв.
- Силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет. 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой области. Также был сбит один вражеский БпЛА.
- Противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.