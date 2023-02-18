Ракетный удар по Хмельницкому: власти рассказали о последствиях и раненых

Утром 18 февраля враг выпустил по территории Украины 4 ракеты "Калибр". 2 из них удалось сбить силами ПВО. В то же время о 2 мощных взрывах сообщили в Хмельницком.

Об этом заявил глава Хмельницкой ОВА. Какая сейчас ситуация в городе и какие последствия вражеской атаки Сергей Гамалий рассказал в прямом эфире.

Читайте также По Украине вводят экстренные отключения света из-за ракетной атаки врага

В Хмельницком – 2 прилета: есть разрушения и пострадавшие

Глава Хмельницкой ОВА сообщил, что в областном центре региона есть 2 прилета вражеских снарядов. Ракеты попали в один из микрорайонов Хмельницкого.

Там сообщают о значительных повреждениях домов: разрушены окна, двери и балконы жителей города. Также Сергей Гамалий отметил о 3 поврежденных учебных заведениях, около 10 поврежденных многоэтажек, есть разрушенная техника, а также 1 частное транспортное средство.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В городе есть раненые мирные жители, в том числе сообщают, что два человека госпитализированы.

Речь идет о пострадавшем мужчине, который находился в микроавтобусе, а также женщине, которая во время попаданий была в своем доме. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Сейчас работают все коммунальные службы, ГСЧС – устраняем все последствия этой террористической атаки. Временно с превентивной целью было отключено электроснабжение, но уже подается питание. То есть с коммунальными услугами никаких проблем не будет – свет тепло и вода будут обязательно,

– заметил Гамалий.

Обратите внимание Удар может быть в любой момент: в ОК "Юг" предупредили об угрозе новой ракетной атаки

Россия утром 18 февраля в очередной раз ударила по Украине ракетами: кратко о важном