"Человек с большим сердцем": при ударе по Киевщине погибла работница УАРОР Екатерина Шалупня

В результате циничного российского удара по выставке оборонной продукции в Киевской области 24 июля погибла работница Секретариата Украинской ассоциации районных и областных советов Екатерина Шалупня.

Трагическое известие сообщили в пресс-службе УАРОР.

Кем была Екатерина Шалупня?

В УАРОРе рассказали, что Екатерина Шалупня была частью команды Секретариата, настоящей профессионалкой и примером преданности своему делу.

Война продолжает наносить самые страшные и болезненные удары, забирая от нас лучших. Невыразимая боль пронизывает сердца каждого из нас: в результате вражеского нападения России погибла часть команды Секретариата УАРОР – наш коллега, светлый человек и профессионал своего дела, начальник юридического отдела Секретариата Ассоциации Екатерина Шалупня,

– говорится в сообщении.

По словам представителей ассоциации, Екатерина была не только движущей силой и надежной опорой команды Секретариата УАРОР, но и настоящим олицетворением молодого поколения украинцев.

Она была настоящим олицетворением молодого поколения украинцев – образованных, ответственных, глубоко человечных и профессиональных специалистов, ежедневно строящих будущее нашего государства. Екатерина была отличным наставником, примером преданности своему делу и человеком с огромным сердцем,

– добавили в УАРОР.

Церемония прощания с Екатериной состоится в понедельник, 27 июля, в 11.00 во Владимирском кафедральном соборе в Киеве.

После этого прощание также пройдет в Чернигове, где и пройдут похороны.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Екатерины Шалупни. Светлая память!

Напомним, 24 июля российские войска нанесли баллистический удар по частному спортивному комплексу в Бучанском районе Киевщины во время выставки оборонных технологий.

В результате атаки погибли 10 человек, около 100 получили ранения, также были зафиксированы масштабные разрушения инфраструктуры.