Россия нанесла массированный удар по Киевской области: горят складские помещения, есть пострадавшие

В результате ночной массированной атаки России на Киевскую область была повреждена гражданская инфраструктура, возникли масштабные пожары. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов.

О последствиях российской атаки сообщают в ГСЧС и и.о. главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник.

Что известно о последствиях российского террора в Киевской области?

В ночь на 19 июля российские войска совершили массированную атаку на Киевскую область. Одним из наиболее пострадавших стал Бучанский район, где в результате ударов возникли пожары на территории складских помещений и логистического объекта.

К ликвидации последствий привлечены силы и средства ГСЧС по повышенному уровню тревоги. Спасатели одновременно работают на нескольких участках, тушат пожары и устраняют последствия обстрелов.

По предварительной информации, пострадали два человека. Женщина получила отравление продуктами горения. После осмотра медиков ее отпустили домой, поскольку угрозы жизни нет. Мужчина получил множественные осколочные ранения тела. Его госпитализировали в областную больницу, где врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На местах работают спасатели, медики, полицейские и другие оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, а также фиксация нанесенных разрушений. Жителей Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности во время угрозы новых ударов.

Последствия атаки в Киевской области / Фото ГСЧС Украины

Напомним, в ночь на 19 июля российская атака на Киев унесла жизнь одного человека, еще восемь получили ранения. Попадания и пожары зафиксировали сразу в пяти районах столицы.

В Соломенском районе спасатели продолжают тушить пожар в офисном здании. Также ликвидированы возгорания в жилом и нежилом домах. В Шевченковском районе спасатели потушили пожары автомобилей и трехэтажного здания, проводили эвакуацию людей и локализовали возгорание в нежилом здании. Именно там обнаружили погибшего человека.

В Святошинском районе ликвидировали пожар на крыше частного жилого дома и спасли четырех жильцов. В Деснянском районе локализовали пожары в двух местах в нежилых зданиях. В Днепровском районе зафиксировали возгорания автомобилей, нежилого здания и общежития.