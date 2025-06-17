Это была крылатая ракета, которая зашла в дом на уровне 4 этажа, – Клименко о ночной атаке

Глава МВД объяснил, что многоэтажку в одном из районов Киева разрушила крылатая ракета. Она зашла в дом на уровне 4 этажа.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий главы МВД Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

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Что Клименко рассказал об атаке России

Глава Министерства внутренних дел вспомнил о разрушенной многоэтажке в Киеве в результате вражеской массированной атаки 17 июня. Он отметил, что это сделала крылатая ракета.

Эта ракета зашла в дом примерно на уровне 4 этажа. Взрыв был такой силы, что сложилась вся конструкция подъезда,

– рассказал он.

Клименко подчеркнул, что в результате обстрела Киева пострадали по меньшей мере 50 домов, удары были по 27 локациям. По его словам, россияне специально запугивают украинское население ночью.

В результате российского обстрела украинских городов много пострадавших, а также есть погибшие. Известно, что в целом враг использовал более 440 дронов и 32 ракеты.