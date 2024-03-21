Мировое единство способно остановить террор, – Зеленский отреагировал на обстрел Киева

21 марта утром оккупанты массированно атаковали украинскую столицу ракетами. Более десятка человек получили ранения.

Президент Украины отреагировал на очередной удар по Киеву.

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Путина можно остановить

Глава государства подчеркнул, что подобные обстрелы украинских городов происходят в Украине ежедневно и каждую ночь. Впрочем, мировое сообщество способно покончить с этим террором, предоставив нашей стране системы ПВО.

Зеленский подчеркнул, что у россиян нет таких ракет, которые Patriot не был бы способен уничтожить.

Президент отметил, что необходимость закрыть небо существует от Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса.

Он считает, что это можно сделать, если у партнеров будет достаточно политической воли.

Мы должны показать, что террор всегда в проигрыше. Мы должны доказать России, что она будет вынуждена смириться с нормальной свободной жизнью в Украине. Нам нужна поддержка партнеров,

– заявил украинский лидер.