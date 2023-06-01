Закрытое укрытие в Киеве: власть обещает жесткие решения, а полиция открыла дело

В Деснянском районе Киева в результате ракетных обстрелов россиян погибли 3 человека. На момент ракетной атаки в поликлинике, вероятно, было закрытое укрытие.

О том, что укрытие было закрыто, рассказал житель Деснянского района Ярослав, который в результате обстрела Киева потерял жену. Женщина с ребенком погибла на улице, когда шла к укрытию.

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Кличко сказал, кто отвечал за укрытие

По словам мэр Киева Виталия Кличко, можно предположить, что укрытие могло быть закрытым в поликлинке в Деснянском районе. В частности, столичный мэр с утра 1 июня сообщил, что в поликлинику выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, чтобы на месте выяснить, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Мэр Киева подчеркнул, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать.

Все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно,

– добавил он.

В Деснянской РГА говорят, что укрытие было открыто

Председатель Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации Дмитрий Ратников информирует, что укрытие якобы было открыто. В частности, он ссылается на сообщение директора поликлиники №3.

В сообщении говорится, что работник ночной смены открыл центральный вход.

Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет. 3 человека возле укрытия погибли. Сейчас выясняются все детали инцидента,

– написал он.

Ратников также сообщил, что с утра продолжается работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА.

"Вызваны на доклад все ответственные лица. Будут приняты жесткие решения по всем ответственным лицам после выяснения всех обстоятельств", – добавил он.

Полиция расследует, было ли укрытие закрыто

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что полиция Киева расследует, было ли укрытие закрыто. По этому факту полиция уже начала уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Клименко обещает, что в рамках расследования найдут и привлекут к ответственности всех виновных. Он уточнил, что среди погибших две женщины и девятилетняя девочка, которые пытались попасть в закрытое бомбоубежище.

Закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто равнодушие. Это преступление,

– заявил Клименко.

Глава КГВА Сергей Попко заявил, что сейчас проводят следственные действия. Он отметил, что никто информацию скрывать не будет. Также Попко уточнил, что вход в укрытие был один.

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