Ракетный удар по Киеву: в нескольких районах повреждены дома, есть пострадавшая

В нескольких районах Киева произошло падение обломков ракет, что привело к повреждению жилых и офисных зданий. Сейчас указано о трех пострадавших, одного из которых госпитализировали, а двум оказали помощь на месте.

В нескольких районах Киева упали обломки ракет, что привело к повреждениям жилых и офисных зданий. По данным пока известно о трех пострадавших, из которых одного госпитализировали, а двум оказали помощь на месте происшествия.

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В Киеве есть повреждения

По данным КМВА, в результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

По предварительной информации, в Соломенском районе есть повреждения офисного здания. В то же время в Голосеевском обломки ракеты упали рядом с жилым домом, в Днепровском обломки пылают в жилой застройке.

Также предварительно в Дарницком районе столицы поврежден частный дом. В Деснянском районе есть информация о возгорании здания. На всех вышеупомянутых местах уже работают спасатели и медики.

В Шевченковском районе также пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.

По состоянию на сейчас известно об одной потерпевшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется,

– добавил начальник КМВА Сергей Попко.

Позже Виталий Кличко уточнил, что уже известно о 9 пострадавших в разных районах столицы. Шестерых из них госпитализировали в больницу.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Кличко в 10:36 написал о вызове медиков в Соломенском районе. На место отправилась бригада. После взрывов над городом поднимается дым.

В 10:39 Воздушные Силы повторно призвали киевлян находиться в укрытиях. Воздушные тревога в регионе продолжается. Мониторы предупредили о вероятных громких звуках – работу ПВО по вражеским ракетам. На Севере зафиксировано две группы крылатых Х-101 с востока и с запада на Киев.

Уже в 10:44 в городе снова слышали взрывы. Отмечается, что их было около 5. Зафиксировано падение обломков