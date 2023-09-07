Самому младшему – 18 лет, а старшей – 83: Клименко рассказал о жертвах теракта в Константиновке
Некоторые тела разорвало, поэтому личности убитых россиянами людей в Константиновке трудно идентифицировать. Из-за этого у у родственников погибших принимают соответствующие профили ДНК.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в результате удара России по Константиновке погибли 17 человек. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что известно о жертвах российской агрессии
По словам Клименко, младшему погибшему было 18 лет. Старшей жертве россиян было 83 года. Это то, что удалось идентифицировать в настоящее время. Некоторые тела убитых оккупантами людей очень изуродованы. Поэтому была назначена ДНК-экспертиза. Идентификацией занимаются специалисты.
Число раненых людей – 33. Таким образом, всего пострадало 50 человек (вместе с погибшими). Почти все они жители Константиновки. Кроме того, министр пока не подтвердил сообщение о гибели ребенка.
Что касается ребенка, информация пока не подтверждается. Работают ДНК-лаборатории, мы уже отобрали соответствующие профили ДНК у тел погибших и теперь отбираем соответствующие профили ДНК у родственников.
– сказал глава МВД.
Он подчеркнул, что российские захватчики обстреляли гражданское население. Никаких военных на месте удара не было. Никаких воинских частей поблизости тоже нет.
Подробности теракта в Константиновке
- Россияне ударили по Центральному рынку города Донецкой области 6 сентября в 14:04, после чего там произошел пожар. Впоследствии его удалось локализовать.
- Спасатели разбирали завалы. Представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко сообщила, что это место является людным с утра до вечера.
- Сейчас устанавливается, какое оружие использовали российские оккупанты. Известно, что в результате их атаки также 2 жилых пятиэтажки получили повреждения. Пострадали 122 квартиры и 28 торговых павильонов. Еще 8 торговых точек захватчики уничтожили.
- Кроме того, автомобили сгорели дотла. В соцсетях появились жуткие кадры с места трагедии.
- Владимир Зеленский назвал эту атаку очередным проявлением российского зла. Президент выразил свои соболезнования всем, кто потерял своих близких и родных из-за этого теракта. Также он поблагодарил мировое сообщество, осудившее действия страны-агрессорки.