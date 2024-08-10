Удар по ТЦ в Константиновке: среди погибших есть девочки 9 и 11 лет

Российские войска 9 августа ударили по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Впоследствии там идентифицировали тела 2 погибших детей – это девочки 9 и 11 лет.

Попадание произошло по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины. По данным ГСЧС, россияне нанесли удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области ракетой Х-38.

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В Константиновке погибли двое детей

По последним данным, количество погибших в результате российского обстрела Константиновки составляет 14 человек, ранены – 43 человека.

По состоянию на утро 10 августа 2024 года в городе Константиновка идентифицированы тела 2 погибших детей – это девочки 9 и 11 лет,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Сейчас продолжаются экспертизы по установлению личностей еще 6 человек, в частности, вероятно, 1 ребенка. Также продолжаются следственные действия, количество пострадавших уточняется.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных оккупантами.

К слову, ранее в Донецкой ОВА сообщили, что в "Экомаркете" в Константиновке находились около 50 человек.