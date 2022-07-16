Накануне в Кременчуге сработала ПВО: в ОВА показали обломок сбитой ракеты

Вечером 15 июля российские захватчики выпустили ракету, после чего в Кременчуге местные жители слышали звук взрыва.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в пятницу, в 21:12 подтвердил информацию о звуках взрывов в Кременчуге. Впоследствии он уточнил, что информации о попадании ракеты, разрушениях или пострадавших нет.

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Утром 16 июля Дмитрий Лунин заявил, что украинским защитникам удалось сбить вражескую ракету. Ее обломки обнаружили посреди поля. Следовательно, пострадавших или разрушений нет.

Стоит отметить, что неизвестно, летели ли эти ракеты именно в Кременчуг. Ведь именно в то время, когда ПВО сбили эту вражескую ракету, российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, попав в территорию завода "Южмаш". В то время в Днепропетровской и Полтавской областях были объявлены воздушные тревоги.

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Стоит отметить, что в результате ракетного удара по Днепру погибли три человека. Также известно, что враг ранил еще 15 жителей города. Двое из них имеют травмы средней степени, а 13 – легкой.

Украинские военные сообщили, что враг выпустил сразу шесть ракет Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря. Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны. Одна из них, вероятно, вблизи Кременчуга.

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