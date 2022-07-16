Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в п'ятницю, о 21:12 підтвердив інформацію про звуки вибухів у Кременчуці. Згодом він уточнив, що інформації про влучання ракети, руйнування чи постраждали немає.

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Вранці 16 липня Дмитро Лунін заявив, що українським захисникам вдалося збити ворожу ракету. Її уламки виявили посеред полі. Відтак постраждалих чи руйнувань немає.

Варто відзначити, що невідомо, чи ці ракети летіли саме в Кременчук. Адже саме в той час, коли ППО збили цю ворожу ракету, російська армія завдала ракетного удару по Дніпру, влучивши в територію заводу "Южмаш". На то час в Дніпропетровській та Полтавській областях були оголошені повітряні тривоги.

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Варто відзначити, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло троє людей. Також відомо про те, що ворог поранив ще 15 мешканців міста. Двоє з них мають травми середнього ступеня, а 13 – легкого.

Українські військові повідомили, що ворог випустив відразу шість ракет Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря. Чотири ракети були збиті силами та засобами протиповітряної оборони. Одна з них, ймовірно, поблизу Кременчука.

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