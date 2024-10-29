Масштабные разрушения: Нацполиция показала кадры ракетного удара по Кривому Рогу

В Нацполиции поделились видео первых минут после ракетного удара по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Поздно вечером 28 октября Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщили в Нацполиции.

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Какие последствия ракетного удара

Враг ударил баллистической ракетой по жилой застройке, что повлекло масштабные разрушения. Из трехэтажного дома удалось спасти 5 человек. Один человек погиб, 14 ранены, 10 из них находятся в больницах. В Нацполиции показали видео последствий ракетного удара по Кривому Рогу.

Кадры ночного удара по Кривому Рогу: смотрите видео

В результате атаки также разрушен трехэтажный дом, повреждено более 20 жилых домов, медучреждение, школу, гаражи, объекты бизнеса, магазины и офисные помещения.

Кроме этого, был перебит газопровод, в результате чего возник пожар. Его удалось ликвидировать, 2 дома пока остаются без газа.

Поисково-спасательную операцию закончили. Коммунальные службы продолжают работать, чтобы ликвидировать последствия обстрела.