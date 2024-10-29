Пізно ввечері 28 жовтня Росія завдала ракетного удару по Кривому Розі. Про це повідомили в Нацполіції.

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Які наслідки ракетного удару

Ворог вдарив балістичною ракетою по житловій забудові, що спричинило масштабні руйнування. З триповерхового будинку вдалося врятувати 5 осіб. Одна людина загинула, 14 поранено, 10 з них перебувають у лікарнях. У Нацполіції показали відео наслідків ракетного удару по Кривому Розі.

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Внаслідок атаки також зруйновано триповерховий будинок, пошкоджено понад 20 житлових будинків, медзаклад, школу, гаражі, об'єкти бізнесу, магазини та офісні приміщення.

Окрім цього, було перебито газопровід, внаслідок чого виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати, 2 будинки поки що залишаються без газу.

Пошуково-рятувальну операцію закінчили. Комунальні служби продовжують працювати, щоб ліквідувати наслідки обстрілу.