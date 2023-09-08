Погиб полицейский: что известно о жертвах и пострадавших в результате атаки на Кривой Рог

Российская армия выпустила ракету по Днепропетровщине – прилетело в Кривой Рог. Сразу стало известно о жертвах и пострадавших в результате этой атаки.

Собственно, утром 8 сентября российские оккупанты попали ракетой в админздание в Кривом Роге – вспыхнул пожар. В этом материале 24 Канала узнавайте, что известно о погибших и пострадавших.

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Жертвы и пострадавшие: атака на Кривой Рог

По состоянию на 10:00, 8 сентября было известно об одном погибшем мужчине. В Министерстве внутренних дел подтвердили, что он являлся сотрудником полиции.

В то же время по состоянию на то время удалось спасти из-под завалов три человека. Они в тяжелом состоянии – им оказывают необходимую помощь в медицинских учреждениях. Вместе с тем в больницах находятся еще 16 человек.

Кроме того, именно 6 работников правоохранительных органов получили травмы разной степени тяжести. Всего пострадал 41 человек. В основном потерпевшие находятся в состоянии средней тяжести.

Обратите внимание! Пока идет спасательно-поисковая операция, количество жертв и пострадавших уточняется. Местные власти проинформировали, что планируют закончить разбор завалов до конца дня, 8 сентября.

Больше о ракетном ударе

Как мы отмечали выше, враг попал по административному зданию. Вспыхнул пожар на площади в 200 квадратных метров на территории, где расположены гаражи. На месте работали спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ударной волной были выбиты окна в 7 жилых домах, среди них – многоэтажка. Также были повреждены автомобили мирных граждан и другие админздания. Соответствующие органы фиксируют последствия этого террористического обстрела.

В Офисе генпрокурора сообщили, что было открыто производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. В нем говорится о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Последствия атаки на Кривой Рог / Фото Офиса генпрокурора, Днепропетровской ОВА