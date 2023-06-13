Смертельный удар по Кривому Рогу: оккупанты попали в жилой дом – карта

Российские террористы 13 июня снова массированно обстреляли Украину. Наши защитники сбили большинство вражеских ракет, но, к сожалению, есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.

Где расположен город Кривой Рог, обстрелянный захватчиками – читайте в материале 24 Канала.

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Вражеская ракета попала в дом

Российские оккупанты 13 июня осуществили ракетные обстрелы города Кривой Рог на территории Днепропетровщины. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Как отметил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, 3 крылатые ракеты пробились в жилой комплекс "Восход".

В результате этого обстрела пострадали гражданские объекты. Здание получило значительные повреждения, а пятиэтажное здание было почти полностью разрушено. В настоящее время у нас подтверждена гибель трех жильцов дома, а еще 25 человек получили ранения, из которых 19 – находятся в больнице,

– сообщил Лысак.

Пожар охватил квартиры с первого по пятый этаж. Площадь возгорания составляла более 700 квадратных метров. Пожарным уже удалось обуздать пламя.

Кадры с места попадания вражеской ракеты в Кривом Роге: смотрите видео

Кроме того, еще три человека получили травмы на частном предприятии и были доставлены в больницу. Однако возможно под завалами поврежденного склада находятся еще люди, которых сейчас активно спасатели пытаются найти. В результате обстрела также повреждены 6 легковых автомобилей.

Кривой Рог на карте

Город расположен в Днепропетровской области. Кривой Рог седьмой по населению и второй по площади город Украины. Население по состоянию на 1 января 2022 года составляет 603,9 тысячи жителей. Также Кривой Рог является самым длинным городом Европы, его линейная протяженность составляет 66,1 километра.

Кривой Рог: карта

Как выглядит дом после атаки врага / Фото Сергея Лысака

Добавим, что на циничную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, террористам никогда не будет прощения. Также Зеленский показал ужасающие последствия с места прилета в Кривом Роге.