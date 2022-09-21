По состоянию на утро 21 сентября россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области – от границы с Запорожской областью до границы с Луганской. В Курахово Покровского района оккупанты попали в жилой дом.

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Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в результате инцидента есть много пострадавших.

По предварительной информации, ранены 12 человек, среди них – 2 ребенка. Еще 1 человек может быть под завалами,

– отметил Кириленко.

По его словам, спасатели продолжают работать на месте прилета.

Последствия обстрелов в Донецкой области

Также оккупанты обстреливали другие населенные пункты Донецкой области. В частности, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле, Бурлацкое и Новоукраинка.

В селе Новоукраинка снаряд попал во двор одного из домов. Информация о пострадавших и объемах разрушений уточняется,

– написал Кириленко.

Всю ночь враг обстреливал Константиновскую общину. К счастью, обошлось без пострадавших.

Авиаудары по Бахмуту и Северскому

Кроме того, враг нанес авиаудары по Бахмуту и Северскому. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия разрушений еще устанавливаются.

Последствия российских обстрелов в Донецкой области / Фото с телеграм-канала Павла Кириленко

Также к утру 21 сентября Торецк попал под артобстрел. В результате вражеских ударов было повреждено административное здание. По информации Донецкой ОВА, никто из гражданских не пострадал.

Кириленко призвал людей позаботиться о собственной безопасности.

Остаться в Донецкой области опасно! Эвакуируйтесь вовремя!

– подчеркнул глава Донецкой ОВА.

Ракетные обстрелы украинских городов: последние новости

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 35 авиационных ударов. В частности, российские войска нанесли ракетный удар по городу Николаевка, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.

Российские оккупанты обстреляли жилые дома и инфраструктурный объект в Харькове. Пока известно о четырех "прилетах" в Холодногорском районе.

Ночью на 21 сентября оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам из ствольной артиллерии. К сожалению, есть пострадавший, а гражданская инфраструктура получила существенные повреждения.

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