Станом на ранок 21 вересня росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині – від межі з Запорізькою областю до межі з Луганщиною. У Кураховому Покровського району окупанти влучили у житловий будинок.

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Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, внаслідок інциденту є багато постраждалих.

За попередньою інформацією, поранено 12 людей, серед них – 2 дитини. Ще 1 людина може бути під завалами,

– зазначив Кириленко.

За його словами, рятувальники продовжують працювати на місці "прильоту".

Наслідки обстрілів на Донеччині

Також окупанти обстрілювали інші населені пункти Донеччини. Зокрема, у Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле, Бурлацьке та Новоукраїнка.

У селі Новоукраїнка снаряд влучив на подвір'я одного з будинків. Інформація про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється,

– написав Кириленко.

Всю ніч ворог обстрілював Костянтинівську громаду. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Авіаудари по Бахмуту та Сіверську

Окрім того, ворог завдав авіаударів по Бахмуту та Сіверську. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки руйнувань ще встановлюються.

Наслідки російських обстрілів на Донеччині / Фото з телеграм-каналу Павла Кириленка

Також на ранок 21 вересня Торецьк потрапив під артобстріл. Унаслідок ворожих ударів була пошкоджена адміністративна будівля. За інформацією Донецької ОВА, ніхто з цивільних не постраждав.

Кириленко закликав людей подбати про власну безпеку.

Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!

– наголосив голова Донецької ОВА.

Ракетні обстріли українських міст: останні новини

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу окупанти завдали 8 ракетних та 35 авіаційних ударів. Зокрема, російські війська завдали ракетного удару по місту Миколаївка, намагаючись уразити Слов'янську ТЕС.

Російські окупанти обстріляли житлові будинки та інфраструктурний об'єкт у Харкові. Наразі відомо про чотири "прильоти" у Холодногірському районі.

Вночі на 21 вересня окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах зі ствольної артилерії. На жаль, є постраждалий, а цивільна інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень.

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