Россияне нанесли ракетный удар по Лозовой: есть погибший и раненые

24 октября оккупанты ударили по городу Лозовая Харьковской области. К сожалению, есть жертва и раненые.

О последствиях вражеской атаки рассказал начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Последствия вражеской атаки

Российская ракета попала в складское здание, после чего возник пожар. В результате обстрела ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины - их госпитализировали.

Медицинская помощь потребовалась и 37-летней женщине. Врачи диагностировали у нее острую реакцию на стресс.

За жизнь еще одного 45-летнего потерпевшего медики боролись до последнего, однако умер он от полученных тяжелых травм.

Ранее оккупанты уже обстреливали город. В частности, 22 октября россияне ударили по рынку в Лозовой.

По предварительным данным, враг применил две ракеты типа "Бандероль".

Один из боеприпасов не сдетонировал. Другой попал по территории рынка. Погибли две женщины. 34 человека пострадали.

В городе повреждены торговые павильоны, магазины, церковь и автомобили. В жилых домах выбиты окна.