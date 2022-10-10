Во Львове могут быть перебои с объявлением воздушной тревоги

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по украинским городам 10 октября. В результате обстрела во Львове исчезло электроснабжение, поэтому сирены воздушной тревоги могут работать с перебоями.

По состоянию на 17:00 специалисты преодолевают последствия вражеских обстрелов . Во Львове также отсутствует водоснабжение.

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Во Львове могут быть перебои с сиренами

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что из-за ракетных обстрелов большая часть города до сих пор остается без электроэнергии.

Но каждый из нас должен четко понимать, что делать дальше. Часть уличного освещения тоже не работает, поэтому попробуйте попасть домой до того, как стемнеет. Позаботьтесь, чтобы дома был запас пищи и воды,

– заметил мэр.

Садовый подчеркнул, что из-за отсутствия электроэнергии оповещение о воздушной тревоге работает с перебоями. Поэтому в случае угрозы ракетных обстрелов по городу будут ездить автомобили с громкоговорителями.

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Коротко о массированном обстреле Львова

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что 10 октября российские оккупанты выпустили 15 ракет по Львовской области. Часть из них была сбита системами ПВО. Однако некоторые попали в объекты критической инфраструктуры.

"Около 90% города осталось без электроснабжения. Все службы работают над восстановлением электричества", – сказал Москаленко.

Также из-за отсутствия света во Львове не курсируют трамваи и троллейбусы. Потому на маршрутах увеличили количество автобусов.

Кроме этого, в городе не работают около 80% светофоров. По словам Москаленко, на больших перекрестках работают регуляторы.

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