Во Львове до сих пор одна из семей не выходит на связь - Козицкий о последствиях ночного удара

Российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Львов. Погибли 6 человек, кроме того, известно о 40 пострадавших. Максим Козицкий рассказал, что одна из семей не выходит на связь.

Глава Львовской ОВА в эфире телемарафон рассказал, что в настоящее время удалось разобрать около 70% завалов. Из-под них спасли 7 человек. Работа длится 24 на 7.

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Не теряем надежду спасти людей. До сих пор одна из семей не выходит на связь. Надеемся, что их или там не было, или мы их спасем,

– подчеркнул Козицкий.

Председатель Львовской ОВА отметил, что более 50 квартовых поврежденных. Более 30 из них нуждаются в капитальном ремонте. Также зафиксировали повреждение 10 общежитий; дома ребенка; двух вузов; санаторная школа.

Ракетный обстрел Львова – главное

Воздушная тревога во Львове была объявлена в 02:06. Воздушные силы ВСУ предупредили о возможной атаке ракетами. Сначала сообщалось о работе ПВО во Львовской области. Впоследствии в городе раздался мощный взрыв. Люди сообщили, что в жилых домах дрожали стекла.

Российские оккупанты в ночь на 6 июля атаковали Львов "Калибрами". Украинские герои уничтожили 7 из 10 крылатых ракет "Калибр". К сожалению, зафиксировали попадание ракет по гражданским объектам в городе Львов.

Погибли 6 человек. Также известно о 40 пострадавших.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память!

Украинцам напоминают, что когда извещают об угрозе, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Кроме того, подчеркивают: доверять нужно только данным из официальных источников. Враг коварно атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками.