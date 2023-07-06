Голова Львівської ОВА в ефірі телемарафону розповів, що наразі вдалося розібрати близько 70% завалів. З-під них врятували 7 людей. Робота триває 24 на 7.

Зверніть увагу Нас врятував дверний косяк, – журналісти 24 Каналу розповіли, як ракета розтрощила їхню квартиру

Не втрчаємо надію врятувати людей. Досі одна з сімей не виходить на зв'язок. Сподіваємося, що їх або там не було, або ми їх врятуємо,

– наголосив Козицький.

Голова Львівської ОВА, наголосив, що понад 50 квартих пошкоджених. Понад 30 з них потребують капітального ремонту. Також зафіксували пошкодження 10 гуртожитків; будинку дитини; два виші; санаторна школа.

Ракетний обстріл Львова – головне

Російські окупанти у ніч на 6 липня атакували Львів "Калібрами". Українські герої знищили 7 із 10 крилатих ракет "Калібр". На жаль, зафіксували влучання ракет по цивільних об'єктах у місті Львів.

Загинули 5 людей. Також відомо про 40 постраждалих.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять!