Спасатели не останавливались более 6 часов: как проходил разбор завалов во Львове

Россияне утром 4 сентября цинично нанесли ракетный удар по Львову. В результате российской атаки погибли люди и повреждена гражданская инфраструктура.

Разрушения серьезные. Спасатели более 6 часов непрерывно работали, ликвидируя последствия вражеской массированной атаки. Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент Богдан Опока, который находится на одной из локаций, где было попадание.

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Разбор завалов и спасение людей

Очень много пыли и пепла вокруг. Такое впечатление, что зима пришла гораздо раньше,

– сказал корреспондент.

С самого утра на месте попадания работало более 150 человек. Поисково-спасательные работы продолжались долго. Дома старые и являются памятниками архитектуры, поэтому возникают трудности во время разборов завалов.

Некоторые дома имеют деревянные перекрытия, а иногда деревянные лестничные клетки. Поэтому спасателям трудно деблокировать людей, которые могут находиться под завалами,

– объяснил Опока.

Взрывной волной оконную раму забросило аж на дерево, которое расположено в нескольких десятках метров от дома. Сейчас на месте трагедии развернули штаб помощи. Люди, которые жили в поврежденных или разрушенных домах, могут воспользоваться всей помощью.

Пока неизвестно, что и как будут восстанавливать. Будут созываться областные и городские комиссии и уже потом будет известно, что будет дальше.

Среди 7 жертв, о которых пока известно, погибла почти целая семья. На фото, которое опубликовал мэр Львова Андрей Садовый, изображена Евгения Базилевич и трое ее дочерей – 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарья и 7-летняя Эмилия. Все они погибли во время массированной российской атаки. Муж Ярослав выжил.

"Целыми семьями россияне убивают украинцев за более чем тысячу километров от фронта", – добавил корреспондент.