Руйнування серйозні. Рятувальники понад 6 годин безперервно працювали, ліквідовуючи наслідки ворожої масованої атаки. Про це 24 Каналу розповів кореспондент Богдан Опока, який перебуває на одній з локацій, де було влучання.

Важливо Поранені десятки осіб: львів'ян закликають здати кров для постраждалих внаслідок атаки

Розбір завалів та порятунок людей

Дуже багато пилюки та попелу навколо. Таке враження, що зима прийшла набагато раніше,

– мовив кореспондент.

Від самого ранку на місці влучання працювало понад 150 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривали довго. Будинки старі та є пам'ятками архітектури, через це виникають труднощі під час розборів завалів.

Деякі будинки мають дерев'яні перекриття, а подекуди дерев'яні сходові клітки. Через це рятувальникам важко деблокувати людей, які можуть перебувати під завалами,

– пояснив Опока.

Вибуховою хвилею віконну раму закинуло аж на дерево, яке розташоване за кілька десятків метрів від будинку. Нині на місці трагедії розгорнули штаб допомоги. Люди, які мешкали у пошкоджених чи зруйнованих будинках, можуть скористатися всією допомогою.

Наразі невідомо, що та як будуть відновлювати. Скликатимуться обласні та міські комісії й вже потім буде відомо, що буде далі.

Серед 7 жертв, про яких наразі відомо, загинула майже ціла родина. На фото, яке опублікував мер Львова Андрій Садовий, зображена Євгенія Базилевич й троє її доньок – 21-річна Ярина, 18-річна Дарина та 7-річна Емілія. Усі вони загинули під час масованої російської атаки. Чоловік Ярослав вижив.

"Цілими родинами росіяни вбивають українців за понад тисячу кілометрів від фронту", – додав кореспондент.