Удар ВСУ по Макеевке: появились спутниковые фото до и после атаки

Вооруженные Силы Украины нанесли удар по оккупантам в Макеевке 31 декабря. В сети показали спутниковые снимки последствий обстрелов.

Спутниковые кадры сделала американская компания Planet Labs. На них можно увидеть, к чему привел мощный удар украинских защитников по захватчикам.

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Спутниковые фото Макеевки

Снимки были сделаны 20 декабря 2022 года и 2 января 2023 года. На них показано здание, где находились российские войска до атаки и после.

На спутниковом снимке, сделанном 2 января, видно почти полностью снесенное здание.

Спутниковые снимки Макеевки 20 декабря и 2 января / фото Planet Labs



Здание в Макеевке, где были оккупанты / фото с твитера

Напомним, что удар произошел по профтехучилищу, где находились оккупанты. Минобороны России заявило, что в Макеевке погибли 63 военнослужащих.

По данным украинских военных, на самом деле погибли около 400 российских захватчиков и еще 300 ранены. Сейчас точное количество уточняется.

В России серьезные разборки из-за удара по Макеевке

Военный обозреватель Денис Попович рассказал, что российское руководство не может решить, сколько людей действительно погибло в Макеевке. По его словам, сейчас там происходят довольно серьезные разборки на уровне Генерального штаба и на уровне Путина.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по училищу в Макеевке. В результате этого россияне потеряли 10 единиц техники.