По предварительной информации, удалось ликвидировать около 400 мобилизованных оккупантов. А здание, где они находились, полностью разрушено. Об этом сообщают в британской разведке.

Обратите внимание В России серьезные разборки на уровне Путина из-за удара по Макеевке, – военный обозреватель

В Макеевке могли быть повторные взрывы

Как отмечают в разведке, учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что боеприпасы хранились возле жилья российских войск, которые сдетонировали при ударе, что и повлекло за собой повторные взрывы.

Кстати, здание находилось всего в 12,5 километрах от Авдеевки, одного из самых ожесточенных районов конфликта.

Российские военные имеют опыт опасного хранения боеприпасов задолго до нынешней войны, но этот инцидент подчеркивает, как непрофессиональная практика способствует высокому уровню потерь в России,

– подчеркнули эксперты.

Что известно об ударе по Макеевке