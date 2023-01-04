За попередньою інформацією, вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих окупантів. А будівлю, де вони перебували, повністю зруйновано. Про це повідомляють у британській розвідці.

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У Макіївці могли бути вторинні вибухи

Як зазначають у розвідці, враховуючи масштаби пошкоджень, існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поблизу житла російських військ, які здетонували під час удару, спричинивши вторинні вибухи.

До речі, будівля знаходилася лише за 12,5 кілометрів від Авдіївки, одного з найбільш запеклих районів конфлікту.

Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент підкреслює, як непрофесійна практика сприяє високому рівню втрат у Росії,

– наголосили експерти.

Що відомо про удар по Макіївці