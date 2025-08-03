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24 Канал Новости Украины Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и пострадавшие
3 августа, 01:01
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Россия нанесла ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и пострадавшие

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российский бомбардировщик Ту-22М3 нанес ракетный удар по жилому микрорайону Николаева с Черного моря, в результате чего разрушены частные дома и повреждены другие помещения.
  • ГСЧС начали аварийно-спасательные работы, ликвидируя пожар, а количество пострадавших устанавливается.

Вечером 2 августа российский бомбардировщик Ту-22М3 нанес ракетный удар по Николаеву с Черного моря. Известно о разрушении жилых домов и пострадавших.

ГСЧС начали спасательные работы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кима, начальника Николаевской областной военной администрации.

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Какие последствия ракетного удара по Николаеву?

Российская армия нанесла ракетный удар по жилому микрорайону Николаева. Виталий Ким сообщил, что есть разрушенные частные дома и повреждены другие помещения мирных жителей.

Известно, что в результате этого циничного удара есть пострадавшие. Три человека госпитализированы. Некоторым раненым оказали помощь на месте.

Подразделения ГСЧС начали аварийно-спасательные работы, продолжается ликвидация пожара на месте удара.

Последствия ракетного удара по Николаеву

Воздушные силы писали, что на Николаев летит ракета. И ВС, и мониторы информировали о Ту-22м3 в акватории Черного моря, которые могут пускать ракеты Х-22.

Напомним, в Харькове и Чугуеве прогремели взрывы из-за атаки дронов "Шахед". Воздушные силы ВСУ зафиксировали несколько групп БпЛА на Харьковщине.