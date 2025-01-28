Ракетный удар по Николаеву: россияне убили 2 женщин

Вражеские силы вечером 28 января ударили по Николаеву. К сожалению, в результате ракетного удара погибли 2 женщины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА, Виталия Кима.

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В результате удара по Николаеву есть погибшие

Российские войска вечером 28 января ударили по Николаеву. Известно, что в результате удара по городу погибли два человека.

К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия,

– сообщил Виталий Ким.

Отметим, что в 8 часов вечера 28 января в Николаеве было громко. Известно, что в городе прогремел сильный взрыв.

Вскоре стало известно, что оккупационные войска страны-агрессора России ударили по городу. Городской голова сообщал, что зафиксировано попадание по частному предприятию.

Напомним, что недавно, а именно 21 января, россияне массированно атаковали Николаев беспилотниками. Так, тогда вражеские силы атаковали город 7 БПЛА типа "Шахед". Известно, что там были повреждены многоквартирные дома, вспыхнули пожары.