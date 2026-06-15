Россия уничтожила крупнейший инновационный терминал: в "Новой почте" показали шокирующие последствия

В результате российского ракетного удара в ночь на 15 июня три баллистические ракеты уничтожили два корпуса крупнейшего инновационного терминала "Новой почты" в Киеве. Компания оперативно запустила резервные системы логистики.

Соучредитель компании "Новая Почта" Владимир Поперешнюк сообщил 24 Каналу, что терминал планируется частично восстановить уже на этой неделе.

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Что известно о последствиях атаки на терминал?

По словам совладельца, пострадавших среди работников нет, так как все вовремя оказались в безопасных местах. В целом уже ведутся восстановительные работы и работают тракторы. Также на место должны прибыть специалисты, которые будут оценивать степень повреждений.

Пострадали примерно 10 тысяч посылок, которые находились в контейнерах и готовились к вывозу. Но сегодня будем связываться с клиентами, проводить инвентаризацию и возмещать убытки. В целом логистика работает, но терминал будет временно закрыт. Для полного восстановления понадобится несколько месяцев,

– сказал Поперешнюк.

Сейчас специалисты работают над резервными схемами для быстрого восстановления. Клиентам рекомендуют следить за отслеживанием отправлений в мобильном приложении. Проблема есть только с посылками, которые сейчас находятся в разрушенном терминале. Все остальные посылки, которые движутся по Украине, идут практически без сбоев в графике.

С начала войны компания перешла на новые сортировочные системы, более легкие и роботизированные. Поврежденный сортировочный центр был оснащен самым современным оборудованием для сортировки.

"Это терминал-лаборатория, где мы внедряли новые технологии и пробовали работать в новых условиях. И то, что мы здесь тестировали, затем распространяли по всей стране", — сказал совладелец.

Как российская атака повлияла на работу компании: смотрите в видео

Что еще известно о ночной атаке на Киев?

Ночью 15 июня Россия запустила по Киеву 60 ракет. Всего по Украине выпустили 70 ракет и 611 дронов. Число жертв в столице возросло до 5. На данный момент есть сведения о 35 пострадавших, среди которых 2 ребенка и беременная женщина. В Киеве продолжается ликвидация последствий российских ударов. Разрушены также важные культурно-исторические объекты.